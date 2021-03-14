Çanakkale'nin boşalan Kordonboyu turistlere kaldı

Kontrollü normalleşme sürecinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Çanakkale'de dün Kordon boyu ve sahillerle parklara akın etti. Kalabalık vatandaş gruplarının sosyal mesafe ile maske kuralına uymadıkları dikkat çekti.

Pazar günü ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarla meydan ve sahiller boş kaldı. Kentin, turizm merkezlerini ziyarete gelen turist kafileleri Kordonboyu'nda güzel havanın keyfini çıkarttı. Troya Atı’yla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kontrollü normalleşme sürecinin ardından ise koronavirüs vaka sayısının artması tedirginlik yarattı. Vakanın her 100 bin kişide 81,51’den 107,29'a yükseldiği bildirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara