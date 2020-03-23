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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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ÇANAKKALE'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16- 22 Mart'ta, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 775,84 gram sentetik kannabinoid, 26,32 gram metamfetamin, 0,34 gram esrar, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla 14'ü de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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