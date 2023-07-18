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Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

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#Orman Yangını#Yangın#Çanakkale
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 07:38

Çanakkale'de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinin tahliyesine karar verildiği duyurulmuştu.

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Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, 16 Temmuz tarihinde saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi.

Çanakkaledeki orman yangını kontrol altına alındı

Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı. Dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinin tahliyesine karar verildiği duyuruldu.

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BAKAN YUMAKLI DUYURDU: yangın KONTROL ALTINA ALINDI

Bugün ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havdan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, toplam 21 hava unsuru, 60’ın üzerinde arazöz, 500’den fazla personel müdahale ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. 

Çanakkaledeki orman yangını kontrol altına alındı

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#Orman Yangını#Yangın#Çanakkale