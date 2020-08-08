Çanakkale'de, Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni

Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton’ın yaptığı açılış konuşması ile başlayan törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Albay Cem Edip Avcı ve protokol üyeleri katıldı.



Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe korunarak gerçekleştirilen törende; Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan tarafından anma kasidesinin okunmasının ardından Vali İlhami Aktaş, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Albay Cem Edip Avcı ve Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan Yeni Zelanda Anıtı’na çelenk bıraktı.



Tören, saygı duruşunun ardından sona erdi.