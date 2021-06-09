Çanakkale’de vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 10-16 Nisan tarihli koronavirüs risk haritasında Çanakkale, 100 bin nüfusta görülen 962,98 vaka ile Türkiye'de en çok vaka görülen il oldu. Alınan tedbirlerle vaka sayıları hızla düşüşe geçti. Dün açıklanan 29 Mayıs-4 Haziran tarihli koronavirüs risk haritasında ise Çanakkale’de vaka sayısı, 100 nüfusta 43,67’ye düştü. Kentte vaka sayısı, 8-14 Şubat haftasındaki 37,61'lik rakama çok yaklaştı.

"YASAKLARIN KALKMASI DA BİZİM İÇİN ÇOK İYİ"

Kordonda yürüyüş yapan vatandaşlardan İsmet Akdeniz, vakaların düşmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Vakaların düşmesi hepimiz için faydalı ve yararlı. Vatandaşlar olarak hepimizin bu kurallara uyması gerekiyor. Herkes maske ve mesafesini korursa vakalar daha da düşer. Hastalığın bitmesi bizim için daha faydalı olacak. Herkes rahat hareket edebilir. İsteyen istediği yere gider. Yasakların kalkması da bizim için çok iyi” dedi.

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