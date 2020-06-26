Çanakkale'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
ÇANAKKALE’de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda, 5 milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda, şehir merkezinde oto galericilik yapan M.Ö. ve H.S. yakalandı. Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 senet ele geçirildi. 5 milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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