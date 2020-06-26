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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 10:54,Son Güncelleme:

Çanakkale'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede

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Çanakkale'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
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ÇANAKKALE’de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda, 5 milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda, şehir merkezinde oto galericilik yapan M.Ö. ve H.S. yakalandı. Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 senet ele geçirildi. 5 milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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