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Çanakkale'de su kullanımına kısıtlama

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#Çanakkale#İçme Suyu#Atikhisar Barajı
Çanakkalede su kullanımına kısıtlama
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 14:03

Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda su miktarı, 23 milyon metreküpe düştü. Çanakkale Belediyesi, encümen kararıyla su tüketimine kısıtlama getirdi.

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Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı, kuraklık nedeniyle 23 milyon metreküpe kadar düştü. Atikhisar Barajı'nda su miktarının azalması üzerine Çanakkale Belediyesi tarafından encümen kararıyla su kullanımına yönelik kısıtlama getirildi.

Çanakkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması, şehir şebeke suyuyla hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, oto kuaför yıkama işletmelerinde su tüketiminin en fazla ayda 20 metreküp olarak uygulanmasına, oto kuaför yıkama, halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine, böylece yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyuyla ve yağmurlama, damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulamayla su kullanımının minimuma indirilmesi, alınan bu kararların su kaynağımızın (Atikhisar Barajı) rezervinin yeterliliğine göre Belediye Encümenince yeniden değerlendirilmek üzere 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olmasına; kontrol ve denetimin Belediyemizin ilgili müdürlükleri tarafından yapılmasına, encümence alınacak su tasarrufuna yönelik bu kararlara uymayanlar hakkında '5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nca cezai işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#İçme Suyu#Atikhisar Barajı

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