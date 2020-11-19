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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 16:16 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

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Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
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ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, bin 168 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan aromalar ile cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, bin 168 litre etil alkol ile sahte içki üretiminde kullanılan 24 adet malt aroması kiti, 44 adet anason rakı kiti, 4 adet ardıç votka kiti, 2 adet likör kiti ile 36 adet cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmada işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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