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Çanakkale'de orman yangını sonrası acı görüntü

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#Orman Yangını#Çanakkale#Yangın
Çanakkalede orman yangını sonrası acı görüntü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:43

Çanakkale'deki orman yangınında yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

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Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz’da başlayan orman yangını dün gün boyu havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahale ile, 52 saatin sonunda saat 20.15 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler gece boyu soğutma çalışmalarına devam etti. 

Çanakkalede orman yangını sonrası acı görüntü

Yanan alanlar dron ile havadan görüntülenirken, yetkililerin yangının ne kadarlık bir alana zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi. 

Çanakkalede orman yangını sonrası acı görüntü

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#Orman Yangını#Çanakkale#Yangın