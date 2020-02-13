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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 14:57,Son Güncelleme:/

Çanakkale'de makaron ele geçirildi

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Çanakkale'de makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE’DE, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 380 bin gümrük kaçağı sigara makaronu ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lapseki ilçesinde 16 AEG 082 ve 16 YCA 42 plakalı otomobillerde arama yapıldı. 16 AEG 082 plakalı otomobilde yapılan aramalarda bin 900 mavi kutu içerisinde toplam 380 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler R.Y. ve A.Y. polis tarafından gözaltına alındı.  

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