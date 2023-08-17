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Çanakkale'de korkunç cinayetin nedeni belli oldu: Kıskançlık

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#Çanakkale#Ayvacık#Cinayet
Çanakkalede korkunç cinayetin nedeni belli oldu: Kıskançlık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 16:21

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde H.K. (40) ile Alpay Çankırı arasında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan Alpay Çankırı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Ayvacık'ın Ahmetçe köyünde dün gece saat 23.30 sıralarında köy merkezinde yaşanan olayda, H.K. (40) ile Alpay Çankırı (25) arasında tartışma yaşandı. Kıskançlık nedeniyle başladığı iddia edilen olayda H.K., Alpay Çankırı’yı bıçakla yaraladı.

Çanakkalede korkunç cinayetin nedeni belli oldu: Kıskançlık

Karın bölgesinden ağır yaralanan Çankırı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çankırı, hastanede doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma, şüpheli H.K.’yi gözaltına aldı.

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#Çanakkale#Ayvacık#Cinayet

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