Çanakkale'de korkunç cinayetin nedeni belli oldu: Kıskançlık

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Ayvacık'ın Ahmetçe köyünde dün gece saat 23.30 sıralarında köy merkezinde yaşanan olayda, H.K. (40) ile Alpay Çankırı (25) arasında tartışma yaşandı. Kıskançlık nedeniyle başladığı iddia edilen olayda H.K., Alpay Çankırı’yı bıçakla yaraladı.

Karın bölgesinden ağır yaralanan Çankırı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çankırı, hastanede doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma, şüpheli H.K.’yi gözaltına aldı.