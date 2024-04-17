Çanakkale'de kazı sırasında toprak kaydı: 2 ölü

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​Olay saat 16.30 sıralarında Kangırlı köyünde meydana geldi. Bölgede hayır çeşmesi için kazı çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasında 3 kişinin göçük altında kaldığı belirlendi. Yapılan araştırmada toprak yığını altında kalanların Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan olduğu öğrenildi.

1 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından ilk olarak toprak yığını altından Refik Bilgiç çıkarılarak, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Refik Bilgiç'in tedavisi devam ediyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Göçük altında kalan Tahir Ödemiş ise olaydan 3.5 saat sonra ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Ödemiş, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tahir Ödemiş kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Toprak altında mahsur kalan Sefer Arslan'ın ise cansız bedenine ulaşılırken.

VALİ OLAY YERİNE GELDİ

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk yetkililerden bilgi aldı.