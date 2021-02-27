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Gündem
Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ, (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Çanakkale’de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü

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Çanakkale’de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü
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ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde kayınpederinin 2 katlı evinde çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye eri, duvarların çökmesi sonucu büyük tehlike atlattı. Yangında ev ve evin yanında park halinde bulunan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Kutluoba köyünde, saat 12.00 sıralarında, Hüsnü-Halise Çakır çiftinin yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi köylüler hortumlarla su sıkarak yaptı. Daha sonra gelen Bayramiç Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Köylüler tarafından evin alt katında bulunan zeytin yağ bidonları dışarı çıkarıldı. Yangın kontrol altına alındı ancak 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale’de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü
Hüsnü Çakır'ın Bayramiç Belediyesi itfaiye ekibinde görevli damadı Nurullah Bozkurt yangına müdahale sırasında duvarların çökmesi sonucu büyük tehlike atlattı. Yanan evin yanında park halinde olan Hüsnü Çakır'a ait otomobil de yangında kullanılamaz hale geldi. Çakır, yanan evi ile otomobiline bakarak, gözyaşı döktü. Jandarma, soruşturma başlattı.
Çanakkale’de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü

 

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