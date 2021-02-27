Çanakkale’de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü

Yangın, ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Kutluoba köyünde, saat 12.00 sıralarında, Hüsnü-Halise Çakır çiftinin yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi köylüler hortumlarla su sıkarak yaptı. Daha sonra gelen Bayramiç Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Köylüler tarafından evin alt katında bulunan zeytin yağ bidonları dışarı çıkarıldı. Yangın kontrol altına alındı ancak 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Hüsnü Çakır'ın Bayramiç Belediyesi itfaiye ekibinde görevli damadı Nurullah Bozkurt yangına müdahale sırasında duvarların çökmesi sonucu büyük tehlike atlattı. Yanan evin yanında park halinde olan Hüsnü Çakır'a ait otomobil de yangında kullanılamaz hale geldi. Çakır, yanan evi ile otomobiline bakarak, gözyaşı döktü. Jandarma, soruşturma başlattı.