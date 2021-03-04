Çanakkale'de kapkaç yapan şüpheli İstanbul'a kaçarken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kilitbahir feribotundan inen O.G.’nin cep telefonu ve 2 bin 400 lirasının kapkaç yöntemiyle çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kapkaçı gerçekleştiren şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti. M.A., şehirler arası otobüsle İstanbul’a kaçmak istersen Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki yol kontrol noktasında yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında, O.G.’ye ait cep telefonu ve bin 900 lira ele geçirildi.

Çanakkale’ye getirilen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.