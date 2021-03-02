Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkeze bağlı Karacaören köyünde şüpheli S.K.’nin (32) evine operasyon düzenledi. Şüphelinin kiralık otomobili ile evinde yapılan aramada, 500 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.