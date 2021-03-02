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ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

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Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çok sayıda kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkeze bağlı Karacaören köyünde şüpheli S.K.’nin (32) evine operasyon düzenledi. Şüphelinin kiralık otomobili ile evinde yapılan aramada, 500 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

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