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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

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Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak kazı operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Biga ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Kazı sırasında şüphelilerin kullandığı tespit edilen 1 balyoz, 15 kazma, 1 kürek, 1 metre, 1 demir çubuk, 2 keser ve 1 çapa ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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