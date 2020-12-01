Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 17 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Geyikli Beldesi Dalyan köyü Altıngüneş mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgeye düzenledikleri



operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 13 şüpheli de adreslerinde yakalandı.



Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 5 dedektör, 4 dedektör yeleği, 3 dedektör kulaklığı, 3 dedektör ekran monitörü, 4 akü, 5 güç aktarım kablosu, 20 dedektör çubuğu, 4 balıkçı çizmesi ve 1 araç ele geçirildi.



17 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.