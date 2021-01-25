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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de jandarma kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi

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Çanakkale'de jandarma kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi
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ÇANAKKALE'de Ocak ayı içerisinde 226 kadına, jandarma ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Çanakkalede jandarma kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, aile içi ve kadına şiddet olaylarının önüne geçilmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri, personelin sorumluluk sahalarında bulunan işletmelerde çalışan kadınlara, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES)  tanıtımını yaptı. Kadınlar ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’ hakkında bilgilendirildi. Şiddete maruz kalan kadınların, alınan tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusu anlatıldı. Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği olarak Ocak ayında 226 kadına ulaştıklarını, her ay ilçe ziyaretlerine devam ederek sorumluluk sahasındaki tüm kadınlara ulaşılacağı bildirildi.

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