Çanakkale'de iş yerinde yılan paniği

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Çanakkale’deki ilginç olay, 8 Temmuz Cumartesi günü Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi'nde Coşkun Atmaca'ya (42) ait oto yedek parça iş yerinde meydana geldi. Oto yedek parça iş yerinde kapı girişinde paspas yıkayan işyeri çalışanı Bahar Güneş (26), bir anda kapıdan içeri yılan girince panik ve korkuyla masa üstüne çıktı. İş yerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Bir süre sonra yılanın iş yerinden çıkmasıyla çalışanlar derin bir nefes aldı.

Bahar Güneş’in yılanı görünce panikle masa üstüne çıkması ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.