Çanakkale’de greyderi kurtarma çalışmasında traktörler de kara saplandı

Gelibolu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. İlçeye bağlı Güneyli köyünde ise kapanan yolları açmak için bölgeye, özel bir şirkete ait iş makinası gönderildi. Bölgede küreme çalışması yapan iş makinası, bir süre sonra kara saplandı. İş makinesini kurtarmak için ise bölgeye 2 traktör gönderildi. Gönderilen traktörler de kara saplandı. Bölgede hem iş makinasını hem de iki traktörü kurtarma çalışmaları devam ediyor.