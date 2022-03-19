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Çanakkale'de feribot seferlerine düzenleme

#Çanakkale#Feribot#Sefer
Çanakkalede feribot seferlerine düzenleme

Dünyanın en uzun asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olması nedeniyle Çanakkale-Boğaz hattındaki feribot seferlerinde geçici süreyle sefer değişikliğine gidildi.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olmasıyla birlikte feribotlara talep azalırken Gestaş Deniz Ulaşım'da zorunlu olarak sefer sayılarını azalttı. Gestaş A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1915 Çanakkale Köprüsü geçişlerinin 1 hafta ücretsiz olması sebebiyle, 19.03.2022 Cumartesi günü itibariyle 26.03.2022 tarihine kadar Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki hatlarında sefer tarifesinde değişiklik söz konusudur. Belirtilen hatlarda, yoğunluk durumunda tarifeye ek olarak seferler gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanılarak yeni tarifenin sadece 1 hafta geçerli olacağı duyuruldu. Boğaz Hattı'nda feribot sefer sayıları yaya geçişlerinin yoğun olduğu sabah ve akşam saatleri sık tutulurken, öğle saatlerinde sefer sayıları azaltıldı.

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#Çanakkale#Feribot#Sefer

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