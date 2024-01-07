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Çanakkale'de feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

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#Çanakkale#Lapseki#Yolcu Midibüsü
Çanakkalede feci kaza 1 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 21:12

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Çanakkale-Bursa karayolu Alpagut kavşağında meydana geldi. Lapseki istikametinden Biga ilçesine seyir halinde olan Halit C. idaresindeki 17 KF 888 plakalı Biga Birlik’e ait midibüs, Alpagut kavşağında Mehmet Y. yönetimindeki 17 AFC 915 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çanakkalede feci kaza 1 ölü, 4 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Y. ile yolcular Cuma Yurdakul, Fedai Gümüş, Ebru Gümüş ve Muzaffer Gümüş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince tarla içinde sedyeyle alınan yaralılar ambulanslara taşınırken, polis, jandarma ve Lapseki Belediyesi itfaiye ekipleri de sağlık ekiplerine yardım etti. Ambulanslarla Lapseki Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan Muzaffer Gümüş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Biga Birlik’e ait midibüsteki 26 yolcu kazada yaralanmazken, midibüs şoförü Halit C. ise gözaltına alındı.

Çanakkalede feci kaza 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkalede feci kaza 1 ölü, 4 yaralı

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#Çanakkale#Lapseki#Yolcu Midibüsü

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