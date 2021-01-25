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Gündem
ÇANAKKALE (İHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de dev dalgalar evlere ulaştı

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Çanakkale'de dev dalgalar evlere ulaştı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahil şeridini aşarak evlere kadar ulaştı.

Çanakkalede dev dalgalar evlere ulaştı
Çanakkale’de dün gece geç saatlerden itibaren Çanakkale Boğazı’nda etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle bölgede dev dalgalar oluştu. Küçükkuyu Beldesinde ise öğle saatlerinde hızını artıran lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil bandını aşarak evlere kadar ulaştı. Zaman zaman boyu 3 metreyi geçen dalgalar nedeniyle sahil bölgesinde hayat olumsuz etkilendi. Lodosun bölgede zaman zaman 75 kilometreye ulaştığı öğrenildi.

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