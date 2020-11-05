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DHA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 21:07 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de çok miktarda etil alkol ele geçirildi

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Çanakkale'de çok miktarda etil alkol ele geçirildi
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Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 594 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sahte ve kaçak alkol ile etil ve metil alkol suçlarına yönelik yaptığı çalışmada, şehir merkezinde iki iş yerinde kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen ortak operasyonda, iş yerlerinde yapılan aramada; 594 litre etil alkol, 45 litre içki üretim kiti, 140 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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