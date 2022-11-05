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Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli

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#Sis#Çanakkale#Boğaz
Çanakkalede boğaz trafiğine sis engeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 07:30

Çanakkale'de gece yarısından itibaren etkisini artıran yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale Boğazı'nda gece yarısından itibaren etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı. Öte yandan, boğaz hattındaki feribot seferleri devam ediyor.

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#Sis#Çanakkale#Boğaz

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