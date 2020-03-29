Çanakkale'de bir köye koronavirüs karantinası

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe Köyü karantinaya alındı. Çan Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda bugün saat 18.00'de toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücedelede alınacak tedbirler kapsamında, bulaşın önlenmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla, bugün saat 22.00'den itibaren Maltepe Köyü'nde 14 gün süreyle karantina alınmasına karar verdi.





