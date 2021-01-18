MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale’de bir köy karantinaya alındı
GeriGündem Çanakkale’de bir köy karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),(DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Çanakkale’de bir köy karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale’de bir köy karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Evciler köyünde son günlerde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir başkanlığında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Kurul, hastalığın yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyün, bugün saat 12.00’den itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları durdurdu. Köyde her türlü kültürel ve sosyal etkinlikler de 28 Ocak gününe kadar yapılamayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle