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Çanakkale'den bir acı haber daha... Batan bottaki göçmenlerden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı

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#ÇANAKKALE#Göçmen#Gemi
Çanakkaleden bir acı haber daha... Batan bottaki göçmenlerden 1inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 14:21

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarında Gökçeada sahilinde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.

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Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, 15 Mart'ta saat 08.00 sıralarında karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler 2 kişiyi sağ kurtarırken, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkaleden bir acı haber daha... Batan bottaki göçmenlerden 1inin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına 11’inci günde de devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Gökçeada sahilinde 1 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e çıktı. Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “15 Mart 2024 Cuma günü Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşırken alabora olan bottan 1 kişinin cansız bedenine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından Gökçeada sahilinde ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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#ÇANAKKALE#Göçmen#Gemi

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