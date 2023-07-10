Çanakkale'de ağıl yangınında 150 oğlak öldü

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Gelibolu'ya bağlı Yeniköy köyünde Hüseyin ve Ahmet Üstün kardeşlere ait ağılda, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm ağılı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatte alevleri söndürürken, ağıldaki 150 oğlağın, bir kısmının yoğun dumandan boğularak bir kısmının da yanarak öldüğü tespit edildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.