Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin 81 ilinde 'AÇSHB Mercan Ormanı' alanlarında fidan dikimi yapıldı. Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer katıldığı etkinlikte Kemel köyünde 'AÇSHB Mercan Ormanı'na 120 servi ve leylandi fidanı dikildi.