MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi
GeriGündem Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi

ÇANAKKALE’de merkeze bağlı Kemel köyünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde 120 fidan dikildi.

Çanakkalede 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde fidan dikildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin 81 ilinde 'AÇSHB Mercan Ormanı' alanlarında fidan dikimi yapıldı. Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer katıldığı etkinlikte Kemel köyünde 'AÇSHB Mercan Ormanı'na 120 servi ve leylandi fidanı dikildi.
Çanakkalede 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde fidan dikildi

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi