Çanakkale’de 4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlar anlattı, ne anlama geliyor?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Erdek Körfezi- Biga olarak belirlediği 4.0 büyüklüğündeki deprem, bugün saat 09.42'de meydana geldi. Depremin derinliği, 6.95 kilometre olarak saptandı. Merkez üssünün ise Biga'ya uzaklığı 0,9 kilometre olarak ölçüldüğü belirlendi. Deprem sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise an itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmadığını paylaştı.

Peki Marmara Bölgesi’nde gerçekleşen depremi nasıl yorumlamak gerekiyor? Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Şener Üşümezsoy hurriyet.com.tr’ye önemli bilgiler verdi.

Övgün Ahmet Ercan, bu olaya bir Marmara depremi olarak bakılması gerektiğini söylüyor ve Marmara’da bu büyüklükteki depremlerin çok olağan olduğunun altını çiziyor.

“Bölgede 1 ila 4 büyüklüğündeki depremler yılda en az 350 kez meydana gelebiliyor ama son aylarda yaşanmadı. Yalnız bu durum Marmara’nın gergin olduğunu göstermiyor. Özetle bir deprem hazırlığı içinde olduğunu söylemek şimdilik zor. En son gerçekleşen depremi daha detaylı açıklamak gerekirse, Kuzey Anadolu kırığının üç tane kolu var. Kuzey, orta ve Bursa kolu… Bu kollardan en etkin olanı İstanbul’dan geçen Kuzey kolu… En risksiz olanı da Çanakkale depreminin meydana geldiği orta kol… Yani Gemlik, Mudanya ve Erdek’ten geçip Marmara Adası’nı keserek Çanakkale ulaşan kol… Bu koldan büyük bir deprem bekleme olasılığı bana göre yok denecek kadar az.”



Şener Üşümezsoy da Güney Marmara’da Bandırma ve Biga'da faylar üzerinde streslerin olduğunu ama endişe edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Yalnız Marmara Bölgesi’nde Kumburgaz çukurundaki fayın karakterinin çok belirgin olmayan bir ters fay olduğunun altını çiziyor. Ayrıca 1999 depreminden sonra esas olarak stresin yüklendiği fayın Mudanya, Bozburun ve Esenköy arasındaki faylar olduğunu ifade ediyor.

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