Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem... Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan deprem meydana geldi. 16:09'da gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Olumsuz bir durum yoktur" dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

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BİGA BELEDİYE BAŞKANI: DEPREM 4-5 SANİYE KADAR SÜRDÜ

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, CNN TÜRK'e bilgi verdi. Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bize ulaşan olumsuz bir durum olmadı. Uzun zamandır küçük depremleri yaşıyorduk. Bunu hissettik. 4-5 saniye kadar yoğun hissettik. Kentsel dönüşüm stratejimizi tamamladık. Bakanlık olurunda. Çalışanlarımıza eğitim veriyoruz. Bütün yapı stoklarının kontrollerini yaptık. 99 depremi öncesi binaların hepsi verilerimizde. Bakanlık oluru geldiğinde bu bölgede dönüşüme başlayan ilk kent olacağız. 5 bölge belirledik.

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İHA Muhabiri Mustafa Suiçmez, CNN TÜRK yayınında bölgedeki gelişmeleri aktardı. Suiçmez "Deprem yerden büyük bir sarsıntı ile vurdu. Çanakkale Valiliği'nden bilgilendirme yapıldı. "İlimizde ilk belirlemelere göre olumsuzluğun olmadığı" söylendi.. Çok şiddetliydi, vatandaşlar panik yaşadı" dedi.