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Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:10 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de 130 litre sahte içki ele geçirildi

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Çanakkale'de 130 litre sahte içki ele geçirildi
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ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır 130 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde takibe aldıları şüpheli S.A'yı sahte içki satışı yapacağı sırada yakaladı. Operasyonda, satışa hazır 125 litre sahte şarap, 5 litre sahte viski, kaçak içki imalatında kullanılan damıtma sistemi ve doluma hazır 10 cam şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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