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Çanakkale’de 109. yıl gururu

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#Çanakkale Deniz Zaferi#Tören#Kutlama
Çanakkale’de 109. yıl gururu
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 07:00

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü dün bütün yurtta törenlerle kutlanırken Çanakkale’de de ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi.

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Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’ndaki ‘TCG Büyükada’ fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi. TBMM tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanun’la Çanakkale’ye verilen ve üzerinde ‘Çanakkale Geçilmez’ yazan altın madalya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından Türk bayrağına takıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Türk bayrağının ‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalyayla birlikte göndere çekilmesinin ardından aralarında dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu’nun da bulunduğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurlar, Şehitler Abidesi önünde geçit yaptı. Töreni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler izledi.

Çanakkale’de 109. yıl gururu


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#Çanakkale Deniz Zaferi#Tören#Kutlama

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