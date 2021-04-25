Çanakkale Şehitleri’ne saygı töreni

Törene Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ile Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı. Türkiye Cumhuriyeti devleti adına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, abidenin fuaye alanında bulunan Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de anıta çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okundu.

Çanakkale Müftüsü Mustafa Kabukçu’nun yaptığı duadan sonra ise katılımcılar şehitliğe karanfil bıraktı.

Fransız Askeri Mezarlığı ve İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı’nda da tören düzenlendi. Fransız Askeri Mezarlığı’ndaki törende konuşan Fransa‘nın İstanbul Başkonsolusu Oliver Gauvin, 106 yıl önce bu sabah etrafı çevreleyen topraklarda savaşın yarattığı gazap ve dehşeti hatırlamak için burada toplandıklarını söyledi. Gauvin, “Osmanlı ordusu, Britanya İmparatorluğu ve Fransa Doğu Seferi Kuvvetlerinden gelen bu askerlerin yaklaşık yarısı hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Fransa, Çanakkale Savaşı’na dörtte biri Afrika sömürgelerinde olmak üzere yaklaşık 80 bin asker göndermiş, bunların 27 bini hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Kendilerine şükranlarımızı ve hayranlığımızı ifade ediyor, geride bıraktıkları eşleri ve yetim çocuklarını unutmuyoruz” diye konuştu.

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