Çanakkale ruhunu gördüm... Yangını adım adım takip eden Hürriyet muhabiri

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Çanakkale’ye gece yarısı vardığımda şehrin sokakları çok hareketliydi. Çevre illerden gelen itfaiye araçları caddelerden geçiyor, yakın şehirlerden yardım için gelen vatandaşlar birbirlerine nereye gidebileceklerini soruyorlardı. Çanakkaleliler yangın söndürme ekiplerine içme suyu taşıyor, ekipler de ihtiyaçları olmamasına rağmen onları kırmamak için getirdiklerini alıyordu. Başımı yukarı kaldırdığımda, gece de söndürme çalışması yapabilen helikopterlerin sesleri ve ışıkları, yangın alevinin kızıllığı arasında bir görünüp bir kayboluyordu. Yangının başlangıç noktası Damyeri Mevkii, Çanakkale’nin merkezine kuş uçuşu birkaç kilometre uzakta olduğu için alevler şehrin güneyindeki mahallelerden görülebiliyordu. Çanakkale ile Çan arasındaki ormanların içinden geçen yol tamamen trafiğe kapatılmıştı.

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Vatandaş da ekiplerle birlikte alevlerle savaştı.

EKİPLERLE KÖYLÜLER EL ELE

Önce Atikhisar Barajı’nın hemen yakınındaki Belen köyüne doğru yola çıktım. Yol boyunca alevlerin arasından ilerleyerek köye ulaştığımda hasta, yaşlı, kadın ve çocuklar tahliye edilmişlerdi. Gençler ise itfaiye ekiplerine yardım etmek için köyde kalmıştı. Bazı evler ve ahırlar yanmış, kaçamayan hayvanlar telef olmuştu. İtfaiye ekipleri alevlerle korkusuzca mücadele etmeye çalışıyor, bir yandan da helikopterden gelecek yardımı bekliyordu. Jandarma ise hem köyün girişinde nöbet tutuyor hem de hayvanları kurtarmaya çalışıyordu. Arada bir koordinatör olmamasına rağmen asker, itfaiyeci, ormancı ve köylüler büyük bir uyum içerisinde hareket ediyordu. Çanakkale ruhunu andıran bu mücadele sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Gün ışıdığında köydeki manzarayı görünce şaşırdım. Neredeyse bir savaştan çıkmış gibiydi. Her yandan dumanlar yükseliyordu. Gece boyu alevlerle mücadele eden savaşçılar yorgun düşmüş, alevler köyü terk edince her biri bir köşede yere çömelmişti.

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Köylüler yanan evleri ve telef olan hayvanlarının ardından gözyaşı döktü.

SAMAN BALYALARI KÖYÜ KÜL ETTİ

Belen köyünden ayrılıp Çanakkale’nin merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar köyüne geçtim. Köyün girişinde jandarmalar nöbetteydi ve içeri kimseyi bırakmıyorlardı. Gazeteci olduğumu söyleyince geçmeme izin verdiler. Köylünün hayvanlarına kışın yedirebilmek için istiflediği tüm saman balyaları yanmış, bu balyalar yangını köyün tümüne yaymıştı. Neredeyse yarısı kül olan köyde panik havası vardı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı arazözler arazide ilerliyor ve alevlere müdahale ediyordu. Gençler yangının başka evlere sıçramaması için damlardan aşağı su sıkıyor ya da kovalarla su taşıyordu. Herkes birbirine köydeki diğer kişilerin sağlık durumlarını soruyordu. Köyden çıkarken yolun kenarına devrilmiş ve yanmış bir motosiklet gördüm. Motosikletin sahibine ne olduğunu sormak için döndüğümde, sağlıklı olduğunu, köydeki yangın söndürme çalışmalarına katıldığını söylediler. Buradan alevlerin merkezi olan Damyeri köyüne gittim. Yangının ilk başladığı iddia edilen yer bu köyün yakınlarında bir nokta. Köylüler evlerini ve hayvanlarını kurtarmak için koşturuyor, itfaiye ekipleri de alevlerin köyün tümünü yakmaması için mücadele ediyordu. Bazı evler, ahırlar ve garajlar kül olmuştu. Köylüler sular kesik olduğu için belediye ekiplerine tepki gösteriyordu.

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AĞILA GİRİP HAYVANLARI KURTARDI CESUR YÜREK KÂMİL ALBAY

Çanakkale’de önceki gün başlayan yangın saatlerdir kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir görüntü herkesi duygulandırdı. Alevlerin tehdit ettiği bir ağıla giren İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kâmil Türkdönmez, içerideki tüm hayvanları yangından kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Albay Türkdönmez’in haberi alıp bölgeye intikal ettiği ve yangın tehdidiyle karşı karşıya kalan hayvanları o noktadan uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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Kâmil Albay, onlarca keçi ve koyunu yanmaktan kurtardı. - Kâmil Türkdönmez

‘BAZI KAHRAMANLAR İYİ Kİ VARLAR’

Orman yangınına müdahale eden bir ekip, rüzgârın yön değiştirmesiyle alevlerin ortasında kaldı. Ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı kahramanlar iyi ki varlar... Şiddetli rüzgârın ani yön değiştirmesi sonucunda alevlerin arasında kalan ekibimizin sağlık durumu iyi. Alevlerin yanı sıra şiddetli rüzgâr ile de mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin” ifadelerini kullandı.