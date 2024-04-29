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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Zeliha Güneş'in kahreden ölümü

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#Çanakkale#Onsekiz Mart Üniversitesi#Kaza
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Zeliha Güneşin kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 10:35

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Zeliha Güneş, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Kaza, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde gerçekleşti. Bisikletiyle seyir halindeki Zeliha Güneş'e, Kocadere köyü yakınlarında 65 yaşındaki S.Ç yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada ağır yaralanan Zeliha Güneş, ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Zeliha Güneş, hayatını kaybetti.

Kazanın ardından sürücü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öten yandan ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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#Çanakkale#Onsekiz Mart Üniversitesi#Kaza

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