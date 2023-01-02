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Çanakkale merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

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#Çanakkale#Terör#Operasyon
Çanakkale merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 19:06

Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince 28 Aralık'ta Çanakkale merkezli Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1'i muvazzaf 3 askeri personel olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılıktaki işlemlerinin ardından, 1’i yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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#Çanakkale#Terör#Operasyon

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