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Gündem
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay'da da deniz salyası görüldü

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Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay'da da deniz salyası görüldü

Çanakkale Boğazı'nda 3 aydır etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj, lodosun etkisiyle kent merkezinden geçen Sarıçay'ı da kapladı.

Marmara Denizi’nin yanı sıra Çanakkale Boğazı'nda da 3 aydır etkili olan müsilaj, endişelendiren görüntüsünün yanı sıra avcılığı ve deniz canlılarını da olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, boğazın belli bölgelerinden sonra lodosun etkisiyle kent merkezinden geçen Sarıçay'ı da kapladı. Sarıçay'daki manzarayı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, çayın bu halini de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı.

Kentte ağ ile balık avcılığı yapan Davut Avcı, deniz salyasının lodosun etkisiyle Sarıçay'a girdiğini söyleyerek, “Daha önceden böyle bir pislik görmedik. Belirli zamanlarda oluyordu. Denize çıktığımız zaman ağlarımızı atıyoruz. Denize bıraktığımız ağlar çamur olarak çıkıyor. Ağlara balık vurmuyor. Balıkçıların bir kısmı denize çıkamıyor. Olta balıkçıları denize attığı oltalar çamurla kaplanıyor. Bu büyük bir pislik. Çanakkale’de bize çok zararı var” dedi.

Çanakkale Boğazından sonra Sarıçayda da deniz salyası görüldü

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