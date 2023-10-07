Çanakkale Boğazı'nda 'Marşal Adaları' bayraklı gemide arıza

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Yunanistan'dan Ukrayna'ya gitmek üzere denize açılan 195 metre uzunluğundaki 'Marşal Adaları' bayraklı 'Mıtsos' isimli dökme yük gemisi, sabah saatlerinde, Çanakkale Boğazı'nda Kumkale önlerinde makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-5' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi.

Arızalanan gemi, römorkörle Bozcaada Demir Sahası'na götürülüp demirletildi.