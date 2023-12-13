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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

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#Çanakkale Boğazı#Gemi Trafiği#Sis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 09:26

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, olumsuz hava koşulları (sis) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

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Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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#Çanakkale Boğazı#Gemi Trafiği#Sis

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