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Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! Trafiğe kapatıldı

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Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! Trafiğe kapatıldı
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Çanakkale Boğazı, konteyner yükleme vinci taşıyan Hollanda bayraklı 173 metre boyundaki ‘Bigroll Beaufort’ isimli geminin, geçişi nedeniyle tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Taşıdığı vinçler nedeniyle yüksekliği 87 metreye ulaşan geminin, geçişi tamamlandıktan sonra, saat 14.00'de Kuzey-Güney yönlü gemi trafiği, normale dönecek.

Singapur'dan Gemlik Limanı'na, gemilere konteyner yükleme vinci götüren Hollanda bayraklı ‘Bigroll Beaufort’ isimli gemi, saat 10.00'da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Çanakkale Boğazında dikkat çeken görüntü Trafiğe kapatıldı


Taşıdığı vinçler nedeniyle yüksekliği 87 metreye ulaşan geminin, güvenli geçişi için Çanakkale Boğazı, Kuzey'den Güney'e saat 08.00'de gemi trafiğine kapatıldı. Gemiye, Kurtarma-7 römorkörü eşlik etti. Vinç yüklü gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunun da altından geçecek. Bigroll Beaufort’un geçişi tamamlandıktan sonra, saat 14.00'de Kuzey-Güney yönlü gemi trafiği, normale dönecek.

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