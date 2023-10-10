Çanakkale Boğazı’na 300 yavru ıstakoz bırakıldı

Haberin Devamı

SÜRDÜRÜLEBİLİR deniz yaşamının ve denizlerdeki çeşitliliğin korunması amacıyla yerli ıstakoz popülasyonunu artırmak için Dardanel’in hayata geçirdiği ‘İyilik Yap, Denize At’ projesinin ikinci yılında 300 yavru ıstakoz denizle buluşturuldu. Denize bırakılabilecek boya ulaşan ıstakozlar Milli Serbest Dalış Sporcusu Şahika Ercümen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nden akademisyenler ve balıkadamlar tarafından Gelibolu’daki midye çiftliğinin altındaki özel resiflere bırakıldı.

Proje kapsamında, ‘Avrupa ıstakozu’ olarak bilinen ve Türkiye sularında da bulunan yerli ıstakoz türü ‘Homarus gammarus’un popülasyonunu artırmak için çalışma yürütüldü. İngiltere’de bu ıstakoz türünün yetiştiricilik yoluyla üretilip doğal ortamına bırakılarak doğadaki ıstakoz popülasyonunun sürdürülebilir şekilde desteklendiği bir model örnek alındı.

Haberin Devamı

Çanakkale Boğazı’nda bulunan midye çiftliğinin altına, özel bir resif alan oluşturuldu. 6 ayda yetiştirilen 300 yavru ıstakoz yerlerine bırakıldı.

ÖZEL YER OLUŞTURULDU

Deniz ekosisteminin korunmasında somut bir adım attıklarını belirten ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu şunları söyledi:

“İyilik Yap Denize At’ projesinin ikincisini bu yıl gerçekleştirdik. Üniversitemizin bünyesinde Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nden araştırmacılar ve akademisyenlerle birlikte ıstakozlardan alınan lavralarla 300 tane ıstakoz büyüttük. Tek bir anaçtan yapılan üretim kapsamında iyi bir rakama ulaştık. Ve bunları 6 aylık olana kadar büyüttük. Ardından denizde midye çiftliğini altındaki bir resif alanında özel olarak yer oluşturduk. Sonra da yavruları Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen ile birlikte doğal yaşam alanlarına kavuşturduk. Gelecekte aynı ıstakozları kontrollü çiftliklerde bir iki yıl büyütüp doğal yaşamlarına öyle bırakmak istiyoruz. Bölgeye ekonomik değer ve istihdam da sağlayacak bir çiftlik olacak.”

Haberin Devamı

Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu

KARDEŞLERİNE KAVUŞTULAR

- MİLLİ serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen ise “Yetiştiğim yer olan Çanakkale Boğazı biyolojik çeşitlilik ve sualtı zenginliği açısından zengin bir koridor. Deniz ve ekosistemin sağlığı açısından bu tür çalışmalar çok anlamlı ve nesli tehlike altında olan tüm canlıların korunması çok kıymetli. O yüzden bugün burada ıstakozları 20 metre derinliğe indirdik. Dalış ekibimizle birlikte ben de nefes tutarak aşağı indim ve yavru ıstakozları geçtiğimiz sene bırakılan kardeşlerinin yanlarına bıraktım. Sürdürülebilirlik ve denizleri koruma çalışmalarına hem yerel hem de küresel boyutta nefesim yettiği kadar katılmaya devam edeceğim” dedi.

Haberin Devamı