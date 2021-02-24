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AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Çanakkale Boğazı 14 saat tek yönlü trafiğe kapatıldı

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Çanakkale Boğazı 14 saat tek yönlü trafiğe kapatıldı
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Çanakkale Boğazı, 300 metre üzerindeki dev konteyner gemilerinin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nın planlama kapsamında saat 19.45'te açılması planlanıyor.

Boğaz geçiş planlaması kapsamında, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) tarafından güneyden kuzeye gidecek konteyner gemileri için hazırlık yapıldı.

Buna göre, geçişi planlanan Hong Kong bayraklı "Cosco Vıetnam", Almanya bayraklı "Ludwıgshafen Express", Panama bayraklı "Msc Loretta", Portekiz bayraklı "Northern Justice" ve Panama bayraklı "Msc Rosa M" isimli gemiler saat 05.45'ten itibaren boğaz girişine başladı.

Çanakkale Boğazı 14 saat tek yönlü trafiğe kapatıldı

Tekirdağ, İstanbul ve Gebze limanlarına giden, en küçüğü 306, en büyüğü 367 metre olan 5 geminin geçişleri için boğaz, 14 saat tek yönlü olarak kapalı kalacak.

Gemiler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler refakatinde geçişlerini tamamlayacak.

Çanakkale Boğazı'nın planlama kapsamında saat 19.45'te açılması planlanıyor.

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