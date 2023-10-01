Can pazarı

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Amasya’da Merzifon - Çorum karayolunun 5’inci kilometresinde Çayırözü köyü mevkisinde dün saat 07.00 sıralarında, İzmir’den Tokat Erbaa’ya giden Kemal Öz (55) yönetimindeki Erova Turizm’e ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Kabadayı (51) ve Hilal Çelebi (18) hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü Kemal Öz dahil 35 kişi de yaralandı.

Ölen 6 kişinin cesedi yapılan inceleme sonrası Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kaza sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Vali Doruk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

VALİ DORUK: FREN İZİ YOK

“35 yaralıdan 2’si ayakta tedavi edildi. Durumları iyi ama 33 vatandaşımızın tedavilerine devam ediliyor. Durumu ağır olanlar ve ameliyata alınanlar da var. Olay yerinde herhangi bir fren benzeri bir iz yok. 100 - 150 metre kadar yoldan çıkmış, yolun kenarında bir kanal var. O kanala çarpması sonucu otobüsün yan yatmasını değerlendiriyoruz.”



Ölenlerden Melisa Kor, Edanur Çelik, Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi’nin, Amasya Üniversitesi öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

BİRDEN YAN YATTI

Kazada yaşamını yitiren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Melisa Kor’un babası İsmail Kor, “Sabah kaza olduğunda uyanıktım. Otobüste koltuğumda televizyona bakıyordum. Birden ses gelmeye başladı ve otobüs yan devrildi. Kızımla, eşim ön koltukta oturuyordu. Kızımı kaybettik, eşim de hafif yaralı” diye konuştu.

Yolculardan Kadir Arslan ise “Kaza olduğunda uyuyordum. Birden uyandım ve otobüsün yan yattığını gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.