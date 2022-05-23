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Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan, Adana’dan Konya’ya giden 42 C 0641 plakalı tur otobüsü, dün 04.00 sıralarında, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kaza yerinde tam bir can pazarı yaşandı. Sağlık ekipleri, 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 42 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 6 kişiden 1’i de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Feci kazada yaşamını yitiren gençlerden Sude Akkuş’un ve İlayda Karakoca’nın Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduğu, Ömer Faruk Küçük’ün ise Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü kaydedildi.

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VALİ KAZA YERİNDE

Niğde Valisi Mustafa Koç da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Koç, “Kazada maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 41 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız ambulanslarla Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla’daki hastanelere sevk edildi. Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz” diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞOFÖR UYUMUŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tedaviye alınan öğrencileri ziyaret etti. Yaralıların durumları hakkında bilgi alan Bakan Soylu, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Soylu, hastane ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Şu anda 5 kardeşimiz yoğun bakımda. Toplam 28 kardeşimiz gözlem altında. Diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Kazanın, şoförün uyumasından kaynaklandığı, kendisinin verdiği beyandan ortaya çıkıyor. Acımız büyük. Hem milletimizin, hem AK Parti Gençlik Kollarımızın, hem de ailelerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Allah böyle bir acıyla kimseyi sınamasın” dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden öğrencilerden İlayda Karakoca dün yapılan cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye Süleyman Soylu ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

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GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KONYA'YA DÖNÜYORLARDI

Otobüsün, Adana’da düzenlenen AK Parti’nin Gençlik Programı’ndan dönen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabineden bakanlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kazada yaşamını yitirenler için sosyal medya hesaplarından taziye ve geçmiş olsun mesajları yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, “Adana’da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya’ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Gençlik şölenimizin dönüşünde gençlerimizi taşıyan otobüsün kaza geçirmesiyle yitirdiğimiz 3 kardeşimize Allah’tan rahmet; aileleri ve AK Gençlik ailemize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Adana dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânları cennet olsun” dedi.