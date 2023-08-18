Can Ataklı'ya resen soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanan paylaşımlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında; gazeteci- yazar Can Ataklı tarafından 18.08.2023 tarihinde sosyal medyada yayınlanan bir videoda Sincan Belediyesi’nin "Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi’nde" çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle ilgili sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici paylaşım yapıldığı tespit edilmekle; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160’ıncı maddesi uyarınca işin gerçeğinin araştırılması amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/1 maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.