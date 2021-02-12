İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle binaların çatıları ile Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Çamlıca Tepesi'nde turistlerin kar manzarasında fotoğraf çektirdikleri görüldü.