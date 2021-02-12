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Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Çamlıca Tepesi beyaza büründü

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Çamlıca Tepesi beyaza büründü
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü.

İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle binaların çatıları ile Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Çamlıca Tepesi'nde turistlerin kar manzarasında fotoğraf çektirdikleri görüldü.

Çamlıca Tepesi beyaza büründü

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