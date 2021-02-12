Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Son Güncelleme:
Çamlıca Tepesi beyaza büründü
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü.
İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle binaların çatıları ile Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Çamlıca Tepesi'nde turistlerin kar manzarasında fotoğraf çektirdikleri görüldü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle