Çamlıca Kulesi’nde temizlik

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Sabahın erken saatlerinde güne başlayan ekip, bir ip yardımıyla günde yaklaşık 6 saat havada kalarak Avrupa’nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi’nin hem bakımını hem de temizlik işlerini yapıyor. Yeri geldiğinde vücutlarında 25 kiloya yakın ağırlık taşıyan ve adrenalin dolu bu mesleği yapan ekip liderlerinden Kaan Kara, “Çamlıca Kulesi’nde tek bir iş yapıyoruz diyemeyiz. Şu an uygulanan iş, cam yüzeye seramik çalışması. Bu çalışmayla birlikte cam 3-4 günde kirleniyorken bunu 1-2 aya uzatabiliyoruz. Haftanın 7 günü buradayız. Dış cephede sadece cam silmeyle uğraşmıyoruz. Bakım, onarım, sıva, raspalama işleri ve genel periyodik kontrollerimiz sürüyor. Şu an buna bayram hazırlığı diyebiliriz. Bayramda İstanbul sakinlerinin birçoğu belki ailesiyle birlikte kuleyi ziyarete gelecek. Geldiklerinde biz de onlara temiz bir camdan temiz görüntü, temiz manzara sunmayı isteriz” diye konuştu.





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Yaklaşık 3 buçuk yıldır bu mesleği yaptığını belirten 47 yaşındaki Hakan Oran, “Ailem ilk başlarda çok tedirgin oluyordu ama uzun bir süre geçtiği için onlar da alıştı. Bizim işte korku olmazsa olmaz. Korku bizi hayatta tutar. Çok keyifli bir mesleğimiz var, severek yapıyorum” dedi.