Camiler ve cemaat için rehber
Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’na ‘cemaatle namazın yeni kuralları’nı sordu. Bilim Kurulu, önümüzdeki günlerde konuyu ele alacak ve imamlar ile cami cemaatinin dikkat edeceği kuralların yer alacağı ayrıntılı bir rehber hazırlayacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bir süre öğlen ve ikindi namazları cemaatle kılınacak” açıklamasının ardından gözler Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na çevrildi.
BİLİM KURULU HAZIRLIYOR
Edinilen Bilgiye göre, Diyanet İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’dan konuyla ilgili görüş istedi. Önümüzdeki günlerde konuyu ele alacak olan Bilim Kurulu ise camilerle ilgili yeni bir rehber hazırlıyor. Rehberde imamların ve cami cemaatinin dikkat etmesi gereken kurallar ayrıntılı olarak yer alacak. Cemaatle namazın avluda kılınması öngörülürken, şartları uygun camilerden kast edilenin ise sosyal mesafenin uygulanabileceği avlusu bulunan ve COVID-19 vakalarının görülmediği ya da az görüldüğü, karantina uygulamasının olmadığı özellikle köy camileri olabileceği öğrenildi.
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